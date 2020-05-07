Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Germany's Next Topmodel

The cover is yours!

ProSiebenStaffel 15Folge 15vom 07.05.2020
The cover is yours!

The cover is yours!Jetzt kostenlos streamen

Germany's Next Topmodel

Folge 15: The cover is yours!

127 Min.Folge vom 07.05.2020Ab 12

Heute steht das wichtige Cover-Shooting für die Harper's Bazaar an. Zurück in der Modelvilla werden die #GNTM-Models von ihren Liebsten überrascht. Beim Entscheidungswalk in der Haute Couture Mode von Designer August Getty sollen die Topmodel-Anwärterinnen Dramatik und Emotionen transportieren. Neben dem Topdesigner wird außerdem Kerstin Schneider, Chefredakteurin der Harper's Bazaar, sowie das Model Coco Rocha neben Heidi Klum in der Jury sitzen.

Weitere Folgen in Staffel 15

Alle Staffeln im Überblick

Germany's Next Topmodel
ProSieben
Germany's Next Topmodel

Germany's Next Topmodel

Alle 19 Staffeln und Folgen