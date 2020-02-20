Germany's Next Topmodel
Folge 4: Time for Action!
99 Min.Folge vom 20.02.2020Ab 12
Die Nachwuchsmodels müssen vor der Kamera von Starfotograf Max Montgomery beweisen, dass sie auch bei einem Trampolinsprung über Feuerflammen begeistern. Das amerikanische Designer-Duo "The Blonds" unterstützt als Gast-Juroren Heidi Klum beim Entscheidungswalk.
Weitere Folgen in Staffel 15
Alle Staffeln im Überblick
Alle 19 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung, Mode/Fashion
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ProSieben
Enthält Produktplatzierungen