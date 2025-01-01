Gewitter im Herz
Der an Tourette erkrankte Jan begibt sich mit Unterstützung seines Kumpels Tim auf Partnersuche. In einer Art "Dating-Bootcamp" für Jan denkt sich Tim jedes Mal eine andere Methode aus, wie Jan in Sachen Dating und Liebe besser werden könnte.
Bei Gewitter im Kopf herrscht Gewitter im Herz
Die Suche nach der großen Liebe gestaltet sich heutzutage ohnehin schon nicht leicht. Noch viel schwieriger ist die Partnersuche für Menschen mit Behinderung. Doch wie wird man zum Dating-Profi trotz Handicap? Das versucht das neue Joyn Original Gewitter im Herz herauszufinden.
Im Zentrum der Serie stehen die berühmten YouTuber Jan Zimmermann und Tim Lehmann. Das Duo ist auf Social Media als “Gewitter im Kopf” bekannt und ihr YouTube-Kanal trägt den gleichen Namen. In ihren Videos thematisieren die Jungs das Leben mit Tourette. Denn Jan leidet schon seit seiner Kindheit selbst an dieser Erkrankung des Nervensystems. Diese führt oft zu unwillkürlichen Bewegungen und Tic-artigen sprachlichen Äußerungen. Gemeinsam mit seinem Kumpel Tim berichtet Jan auf unterhaltsamer Art und Weise über das Leben mit diesen Einschränkungen. Denn das Tourette hält die Freunde nicht davon ab, über sich zu lachen. Sie wollen die Krankheit greifbarer und verständlicher machen, um so Außenstehenden die Berührungsangst mit Betroffenen zu nehmen. Seine Krankheit hat Jan “Gisela” getauft. So will er klarmachen, dass es sich bei den Äußerungen, die mit seiner Ausprägung des Tourette-Syndroms einhergehen, nicht um seine eigene Meinung handelt.
Nachdem das erste Video am 21. Februar 2019 hochgeladen war, hatte der YouTube-Kanal am 10. Mai 2019 schon über eine Millionen Abonnenten. Bekanntheit erlangte Jan vor allem durch einen Beitrag von Galileo. Aber auch Webproduzenten wie Simon Unge und MontanaBlack zeigten “Gewitter im Kopf” in ihren Redaktionsvideos.
Daten mit Tourette-Syndrom
Im Joyn Original Gewitter im Herz soll es nun um Jans Liebesleben gehen: Über sechs Episoden hinweg versucht sein Kumpel Tim, ihn bei seinen Datingversuchen zu unterstützen. Dafür lässt er sich immer neue Lektionen einfallen. Die beiden besuchen unter anderem einen Flirt-Coach, eine Benimm-Expertin und eine Domina. Außerdem lassen sie sich von einer Liebeshexe verzaubern. So bekommen Tim und Jan Einblicke in die unterschiedlichsten Facetten der Liebe und lernen, was es bedeutet, sich selbst zu lieben. Allerdings bleibt abzuwarten, was “Gisela” zu den ganzen Aktionen sagen wird. Eins ist sicher: Es wird einiges zu lachen geben.
