Ghost Adventures
Folge vom 25.01.2025: Der Clown auf dem Bett
43 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12
Die Geisterjäger besuchen ein unbewohntes Haus, das eine Familienfehde ausgelöst hat. Linda DeLegal ist hier aufgewachsen, doch nun will ihr Bruder das Anwesen verkaufen. Als Junge hat er einst schreckliches in seinem Schlafzimmer erlebt, ein böses Wesen habe auf ihn hinab gedrückt. Linda ist sich sicher: Ihr Bruder ist besessen. Schnell bereut das Expertenteam den Einsatz eines alten Ouija-Bretts, denn auf einmal passieren seltsame Dinge im Haus…
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.