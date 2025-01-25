Ghost Adventures
Folge vom 25.01.2025: Spuk auf dem Weingut
44 Min.Folge vom 25.01.2025Ab 12
Zak reist für seine Ermittlungen an einen ungewöhnlichen Ort, das Weingut Pahrump Valley Winery. Vor Ort spürt der Geisterjäger sofort die paranormalen Schwingungen. Geister spuken auf dem Gelände herum und drangsalieren die Angestellten des Weinguts. In der Umgebung gab es zahlreiche Todesfälle, von Flugzeugabstürzen bis hin zu Autounfällen. Haben diese Ereignisse etwas mit dem Spuk zu tun? Als Zak versucht, mit den bösen Wesen in Kontakt zu treten, ändert sich seine Stimmung schlagartig. Kann der Experte die unberechenbare Situation noch retten?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.