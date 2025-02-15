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Ghost Adventures

Das Geheimnis des Spiegelraums

TLCFolge vom 15.02.2025
Das Geheimnis des Spiegelraums

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Ghost Adventures

Folge vom 15.02.2025: Das Geheimnis des Spiegelraums

44 Min.Folge vom 15.02.2025Ab 12

Vor der Küste von Los Angeles wartet das Catalina Casino mit seinem weitläufigen Theater und dem riesigen Ballsaal auf die Ghost Adventures-Crew. Im einstigen Casino-Museum wurden die Knochen eines indigenen Volkes ausgestellt, eine grausame Entweihung der Toten. Körperlose Frauenstimmen, Schattenfiguren, sowie dunkle Energien - im Gebäude wimmelt es regelrecht vor paranormalen Wesen. Lüftet das Team um Zak Bagans das Geheimnis des geheimnisvollen Spiegelraums?

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