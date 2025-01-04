Ghost Adventures
Folge vom 04.01.2025: Terror in der Kleinstadt
Die kleine Stadt Helper in Utah wird von einer Welle an paranormalen Ereignisse überflutet. Grund genug, um die Ghost Adventures Crew um Hilfe zu bitten. Bürgermeisterin Lenise Peterman erklärt Zak, dass sie glaubt, dass einige Renovierungen den Spuk ausgelöst haben könnten. Eine alte Bowlingbahn und der Kiva Club werden heimgesucht - zwei Orte mit langer Geschichte. Dort wurden unter anderem der Geist eines Mädchens gesichtet, außerdem gab es physische Attacken gegen Angestellte. Im Keller des Kiva Clubs wird Zak schließlich von einer Schattengestalt heimgesucht, die alles andere als erfreut ist, über den Besuch der Geiserjäger...
