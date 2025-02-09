Spuk in der alten PolizeiwacheJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 09.02.2025: Spuk in der alten Polizeiwache
41 Min. Ab 16
Das Los Angeles Police Museum beherbergt nicht nur unzählige Artefakte, die mit einigen der schrecklichsten Verbrechen in Verbindung stehen, sondern auch einige paranormale Wesen. Die Geisterjäger widmen sich einem Raub aus dem Jahr 1997, bei dem die Verbrecher Emil Matasareanu und Larry Phillips in einem Schusswechsel getötet wurden. Denn in der Ausstellung zum Fall passieren seltsame Dinge. Die Gruppe geht einer besessenen Schaufensterpuppe, einem Schattenwesen und einigen Unfällen auf die Spur. Warum spukt es genau in diesem Trakt des Museums?
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
