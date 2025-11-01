Ghost Adventures
Folge vom 01.11.2025: Viktorianische Hausgeister
44 Min.
Folge vom 01.11.2025
Ab 16
Das "Heritage Square Museum" ruft um Hilfe: Besucher des Museums werden von einer unsichtbaren Macht angegriffen, die Menschen krank macht. Was hat es mit der Entstehungsgeschichte des achteckigen Gebäudes auf sich? Zak und das Team gehen auf Spurensuche und stoßen dabei auf ominöse Schattengestalten.
Genre:Reality, Paranormal
16
