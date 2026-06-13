Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 13.06.2026: Vom Traumhaus zum Alptraum
44 Min.Folge vom 13.06.2026Ab 12
Zaks Team erhält einen Hilferuf von Amy: Ihr Elternhaus in Tennessee ist von einer düsteren, bedrückenden Atmosphäre erfüllt. Eisige Temperaturabfälle, geisterhafte Schritte vom Dachboden und Berichte über unsichtbare Angriffe lassen die Familie verzweifeln. Tragische Ereignisse – vom Tod ihres Vaters und Bruders bis zu einem Suizidversuch – werfen dunkle Schatten auf das Haus. Frühere okkulte Rituale und die blutige Geschichte des Anwesens verstärken den Verdacht auf eine bösartige Präsenz. Als das Team ermittelt, eskalieren die Phänomene – und Hinweise auf einen Dämon rücken in den Fokus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 19-20: Warner Bros. Discovery, Inc.