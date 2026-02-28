Folge vom 28.02.2026
Krankenhaus des GrauensJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures - House Calls
Folge vom 28.02.2026: Krankenhaus des Grauens
44 Min.Folge vom 28.02.2026Ab 16
Auf noch nie dagewesene Weise verschafft sich Zak Zugang zu einem geschichtsträchtigen Krankenhaus. Kann sein Team den Dämon festsetzen, der unzählige Seelen in dem Spital gefangen genommen hat? Doch aufgepasst: Die bösartige Präsenz könnte hinter der nächsten Ecke lauern.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.