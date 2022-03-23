Ghost Adventures
Folge vom 23.03.2022: Der Okkultist von Pasadena
45 Min.Folge vom 23.03.2022Ab 16
Mysterien-Ermittler Zak Bagans und seine Truppe sind bei einem selbst ernannten Satanisten zu Besuch. Richard-Lael Lillard, auch unter dem Pseudonym „The Gentleman Psychic“ bekannt, behauptet, dass er in der Lage sei, mit der Geisterwelt in Kontakt zu treten oder andere übersinnliche Dinge zu vollbringen. Der Okkultist von Pasadena lädt das Team zu einer Séance in seinem viktorianischen Zuhause ein. Vor allem für Aaron wird die spirituelle Sitzung spannend, als plötzlich eine geisterhafte Präsenz mit ihm kommuniziert.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.