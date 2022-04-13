Ungeklärte Morde, dunkle EnergienJetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 13.04.2022: Ungeklärte Morde, dunkle Energien
41 Min.Folge vom 13.04.2022Ab 16
Diesmal sind die Geister-Detektive um Filmemacher Zak Bagans in Arizona unterwegs. Etwa 80 Kilometer östlich von Phoenix, in der Kleinstadt Globe, nimmt das Team ein historisches Gebäude in Augenschein, dem bis heute ein zweifelhafter Ruf anhaftet. Gemeint ist der „Drift Inn Saloon“, der einst als Bordell betrieben wurde und jede Menge Gauner, Gewalttäter sowie andere zwielichtige Gestalten angelockt haben soll. Sind in dem sündigen Etablissement auch heute noch dunkle, ruhelose Seelen unterwegs?
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.