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Ghost Adventures

Billy in Todesangst

TLCFolge vom 27.04.2022
Billy in Todesangst

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Ghost Adventures

Folge vom 27.04.2022: Billy in Todesangst

40 Min.Folge vom 27.04.2022Ab 16

Ontario, im kalifornischen San Bernardino County: Geisterjäger Zak Bagans und die Filmcrew sind auf einer Olivenplantage zu Besuch, die von paranormalen Phänomenen heimgesucht werden soll. Als sie das Anwesen aus dem Jahr 1894 genauer inspizieren, erfahren die Mysterien-Forscher von einer düsteren Entität, die hier angeblich mehrfach Menschen attackiert hat. Auch Teammitglied Billy gerät ins Visier des so genannten „Creeper“, was sogar den erfahrenen Geister-Detektiv in blanke Panik versetzt.

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