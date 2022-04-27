Ghost Adventures
Folge vom 27.04.2022: Billy in Todesangst
40 Min.Folge vom 27.04.2022Ab 16
Ontario, im kalifornischen San Bernardino County: Geisterjäger Zak Bagans und die Filmcrew sind auf einer Olivenplantage zu Besuch, die von paranormalen Phänomenen heimgesucht werden soll. Als sie das Anwesen aus dem Jahr 1894 genauer inspizieren, erfahren die Mysterien-Forscher von einer düsteren Entität, die hier angeblich mehrfach Menschen attackiert hat. Auch Teammitglied Billy gerät ins Visier des so genannten „Creeper“, was sogar den erfahrenen Geister-Detektiv in blanke Panik versetzt.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.