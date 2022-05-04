Ghost Adventures
Folge vom 04.05.2022: Die Hexe im Spiegel
41 Min.Folge vom 04.05.2022Ab 16
Im Industriegebiet von Salt Lake City gehen seltsame Dinge vor sich. In den 120 Jahre alten Räumlichkeiten eines Kunstateliers, soll es zu paranormalen Aktivitäten gekommen sein. Ortsansässige Geschäftsinhaber:innen berichten zudem von okkulten Ritualen, die dort zur Wintersonnenwende durchgeführt worden sind. Auch von einer kichernden Hexe ist die Rede, die sich mehrfach in Spiegeln gezeigt haben soll. Geisterjäger Zak Bagans und sein Team sind zur Stelle, um die rätselhaften Ereignisse zu untersuchen.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.