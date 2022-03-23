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Ghost Adventures

Von Dämonen besessen

TLCFolge vom 23.03.2022
Von Dämonen besessen

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Ghost Adventures

Folge vom 23.03.2022: Von Dämonen besessen

41 Min.Folge vom 23.03.2022Ab 16

Wohnhäuser, Parkanlagen und spielende Kinder: Antelope, nordöstlich von Sacramento, ist eigentlich eine friedvolle, idyllische Gegend. Allerdings sind Geisterjäger Zak Bagans und sein Team nicht zum Spaß hier. Sie folgen dem Hilferuf einer Familie, die angeblich von Dämonen heimgesucht wird. Die bizarren Zwischenfälle in den eigenen vier Wänden haben ein derartiges Ausmaß angenommen, dass die Familie kurz vor dem Kollaps steht. Können die Experten für übersinnliche Phänomene die düsteren Plagegeister aus dem Haus vertreiben?

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