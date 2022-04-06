Ghost Adventures
Folge vom 06.04.2022: Die Rache der Schamanen
40 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 16
Geisterjäger Zak Bagans und das Ermittler-Team sind in West Haven, in Utah, zu Besuch. Dort soll Berichten zufolge auf einem uralten Stück Land eine übernatürliche Kraft ihr Unwesen treiben. Sogar eine mysteriöse graue Kreatur ist in den verwunschenen Wäldern angeblich gesichtet worden! Ob es eine rationale Erklärung für die Vorkommnisse gibt, oder ob tatsächlich ein Fluch von Schamanen für die seltsamen Phänomene verantwortlich sein könnte, wollen die Geister-Detektive vor Ort selbst herausfinden.
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 17-18: Warner Bros. Discovery, Inc.