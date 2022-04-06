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Ghost Adventures

Spuk in der Tiki-Bar

TLCFolge vom 06.04.2022
Spuk in der Tiki-Bar

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Ghost Adventures

Folge vom 06.04.2022: Spuk in der Tiki-Bar

41 Min.Folge vom 06.04.2022Ab 16

Gegenstände, die sich scheinbar von Geisterhand bewegen oder herumfliegende Schattenfiguren: In der Tiki-Bar von Las Vegas gehen rätselhafte Dinge vor sich. Das Personal des Lokals hat den Verdacht, dass ein Zusammenhang mit der schrecklichen Schießerei bestehen könnte, die sich 1995 auf dem Grundstück ereignet hat. Aaron Goodwin, Zak Bagans und das restliche Geisterjäger-Team reisen nach „Sin City“, die schillernde Stadt der Sünden, um Licht ins Dunkel des bizarren Falls zu bringen.

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