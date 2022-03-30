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Ghost Adventures

Eine Familienangelegenheit

TLCFolge vom 30.03.2022
Eine Familienangelegenheit

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Ghost Adventures

Folge vom 30.03.2022: Eine Familienangelegenheit

41 Min.Folge vom 30.03.2022Ab 16

Diesmal bekommen es die Geister-Detektive mit einer Invasion in den eigenen Reihen zu tun. Das Team folgt dem Hilferuf von Aarons Dad Don, dessen Haus in Las Vegas von seltsamen Erscheinungen heimgesucht wird. Neben einer unerklärlichen düsteren Präsenz ist es vor allem der Geist eines kleinen Mädchens, der für blanken Horror sorgt. Können die Männer die paranormale Familienangelegenheit in den Griff bekommen? Oder handelt es sich bei den Vorkommnissen womöglich um das Werk einer wütenden Hexe?

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