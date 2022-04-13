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Ghost Adventures

Der Gruselkeller

TLCFolge vom 13.04.2022
Der Gruselkeller

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Ghost Adventures

Folge vom 13.04.2022: Der Gruselkeller

40 Min.Folge vom 13.04.2022Ab 16

In der Goldgräbersiedlung Virginia City, Nevada, untersuchen Geisterjäger Zak Bagans und sein Ermittler-Team einen Ort mit düsterer Vergangenheit. Die historischen Gemäuer der Union Brewery wurden einst von einem tödlichen Feuer heimgesucht. Außerdem soll das Gebäude im 19. Jahrhundert zeitweise als Leichenhalle genutzt worden sein. Ob die Seelen der Verstorbenen möglicherweise noch immer durch den berüchtigtsten Gruselkeller der Geisterstadt spuken, will das Team heute am eigenen Leib herausfinden.

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