Das Poltergeist-Haus (Teil 1)Jetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 08.08.2026: Das Poltergeist-Haus (Teil 1)
44 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 16
Die Geisterabenteuer gehen weiter: Zak und sein Team untersuchen einen der bekanntesten Schauplätze des Horrorgenres. Auf dem Haus, in dem 1981 der Kult-Film „Poltergeist“ gedreht wurde, soll ein Fluch lasten. Doch was ist Realität, was Fiktion?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 18-21: Warner Bros. Discovery, Inc.