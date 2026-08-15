Das Poltergeist-Haus (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
Ghost Adventures
Folge vom 15.08.2026: Das Poltergeist-Haus (Teil 2)
44 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Das Poltergeist-Haus Teil 2: Nach dem Lockdown bleiben mehr offene Fragen als Antworten, doch Zak entdeckt einen neuen Zusammenhang zur Vergangenheit. Könnte ein Überbleibsel des Horrorfilms von 1982 Aufschluss über das dunkle Wesen geben?
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Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 18-21: Warner Bros. Discovery, Inc.