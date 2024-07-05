Ghost Hunters
Folge vom 05.07.2024: Unheimliche Bettgenossen
45 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12
Das Claire House im Bundesstaat New York ist eine echte Geistervilla. Schattenwesen, eine abgemagerte Skelett-Frau, ein längst verstorbener Priester und der Geist eines kleinen Mädchens wurden hier bereits gesichtet! Ein rätselhafter Altarstein im Keller macht die Sache nicht besser. Das Gebäude stammt aus dem Jahr 1884. Damals war es ein Pfarrhaus, bis die benachbarte Kirche durch ein Feuer verwüstet worden ist. Auch Jasons Sohn Austin ist heute zum ersten Mal bei der Geisterjagd dabei, um die übernatürlichen Phänomene zu erkunden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Paranormal, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.