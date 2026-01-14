Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 24vom 14.01.2026
Folge 24: Hausarrest

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jonas muss nicht nur die DAM-Akademie verlassen, er hat auch noch Hausarrest aufgebrummt bekommen. Der Rest der Ghost Rockers versucht vergeblich, seine Mutter zum Einlenken zu bewegen. Also schleicht sich Jonas heimlich aus dem Haus, um seine Freunde zu treffen. Lauren ist inzwischen überzeugt, dass Mila der Grund für ihre Trennung von Brandon ist. Als sie Details über Mila und den Besuch der Polizei an der Schule erfährt, will sie diese nutzen, um sich an ihrer Konkurrentin zu rächen.

