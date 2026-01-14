Ghost Rockers
Folge 29: Hinter den Kulissen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Aufführungen für das Herbstexamen finden statt. Lauren tanzt mit Bravour und erntet viel Applaus, ebenso wie Brandon, der einen Song singt, den sein Vater als Single herausbringen will. Doch die Ghost Rockers stehen vor einem großen Problem: Nur mit den magischen Instrumenten können sie gut spielen. Doch wenn Vermeer etwas mit dem Flugzeugabsturz der „Freebirds“ zu tun hat, darf sie die Instrumente nicht sehen. Sonst würde sie schnell erkennen, dass sie einst der Band gehört haben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH