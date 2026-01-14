Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 31vom 14.01.2026
Alex gelingt es gerade noch, den Song der Ghost Rockers aus dem Netz zu nehmen, bevor ihn die Hauptverdächtige Isabella Vermeer zu hören bekommt. Denn wie sich herausstellt, kennt sie den Song, und müsste nur eins und eins zusammenzählen, bis sie bei den Ghost Rockers landet und erkennt, wer da hinter ihr her ist. Jimmy kann inzwischen ein Anagramm auf dem Gitarrenkoffer der „Freebirds“ entziffern. Die Spur führt zu einem verlassenen Flugplatz.

