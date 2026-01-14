Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers - Staffel 1, Folge 35: Nur noch Freunde - vom 14.01.2026
13 Min. Ab 6

Jonas ist entsetzt, als er herausfindet, dass Mila und Brandon sich geküsst haben. Umso schlimmer, dass er der einzige zu sein scheint, der bislang nichts davon wusste. In der Zwischenzeit ahnt Isabella Vermeer, dass die Ghost Rockers in dem alten Proberaum im verlassenen Flügel der Schule ihre Songs aufnehmen. Charlie gelingt es gerade noch, Spuren zu verwischen, bevor Vermeer den Proberaum betritt. Dabei vergisst sie jedoch ihre Kappe.

