Ghost Rockers - Staffel 1, Folge 39 vom 14.01.2026
Folge 39: Die Tochter

13 Min. Ab 6

Die Ghost Rockers beobachten, wie Isabella Vermeer mit einem Mann spricht, den sie bereits auf dem Flugplatz beobachtet haben. Kurz darauf besorgen sie sich die Adresse der Vizedirektorin und steigen in ihr Haus ein, um nach den entwendeten Instrumenten aus dem Proberaum zu suchen. Dabei entdecken sie Erstaunliches, das sie an Vermeers Schuld am Tod der „Freebirds“ zweifeln lässt: Isabella hatte mit Victor, dem Gitarristen der Band ein Kind. Warum sollte sie also seinen Tod wollen?

