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Ghost Rockers

Meine Mutter

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 41vom 14.01.2026
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Ghost Rockers

Folge 41: Meine Mutter

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jetzt, wo die Ghost Rockers wieder ihre Instrumente haben, können sie es kaum erwarten, einen neuen Song der Geister zu spielen, um weitere Hinweise über den Flugzeugabsturz der „Freebirds“ zu erhalten. Sogar Mila ist bereit, wieder zu singen. Doch statt eines neuen Songs spielen sie stets einen alten. Hat dies zu bedeuten, dass sie auf der falschen Spur sind? Als Jonas Mutter zufällig ein Foto von Isabella Vermeer bei seinen Unterlagen findet, erfährt er ein unglaubliches Geheimnis.

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