Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 45vom 14.01.2026
Endlich ist sich Jonas sicher, dass seine Großmutter Isabella nicht für den Flugzeugabsturz der „Freebirds“ verantwortlich gewesen kann. Doch wer steckte dann dahinter? Zwischen Erinnerungsstücken seiner Mutter entdeckt er, dass die „Freebirds“ zu Beginn ihrer Karriere aus fünf Mitgliedern bestanden. Der Keyboarder hatte aus unbekannten Gründen die Band verlassen. Die Ghost Rockers glauben, nun den wahren Täter gefunden zu haben.

