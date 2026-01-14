Ghost Rockers
Folge 46: Wo ist Jimmy?
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila versucht zu erfahren, warum Brandon ausgerechnet einen unveröffentlichten Song der „Freebirds“ als Single herausbringt. Dies führt sie auf die Spur eines mysteriösen Musikproduzenten. Charlie hingegen bereut, sich gegenüber Jimmy so ablehnend verhalten zu haben. Doch als sie ihn aufsuchen will, bleibt Jimmy verschwunden. Und das ausgerechnet kurz vor der Frühjahrsprüfung! Jonas begibt sich auf die Suche nach seinem besten Freund.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH