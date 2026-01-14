Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Zwei Briefe

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 52vom 14.01.2026
Zwei Briefe

Zwei BriefeJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 52: Zwei Briefe

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Kurz vor der Schlussprüfung konfrontiert Brandon seinen Vater. Er weiß mittlerweile, dass es den angeblichen Musikproduzenten, der seine Karriere unterstützen soll, gar nicht gibt. Statt wie von seinem Vater gewünscht ein weiteres Mal seine Single zum Besten zu geben, führt Brandon bei der Prüfung einen Tanz auf. Unterdes bereiten sich die Ghost Rockers auf ihren ersten großen Auftritt vor. Wird ihr Plan funktionieren? Können sie den Verursacher des Flugzeugabsturzes endlich überführen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen