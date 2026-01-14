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Ghost Rockers

Das Konzert

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 53vom 14.01.2026
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Ghost Rockers

Folge 53: Das Konzert

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mit Masken getarnt beginnen die Ghost Rockers ihren ersten Auftritt. Doch genießen können sie ihn nicht. Schließlich haben sie ihre Karriere an der DAM-Akademie aufs Spiel gesetzt, um den tragischen Tod der „Freebirds“ aufzuklären. Wird es Jonas, Mila, Jimmy, Charlie und Alex gelingen, das Geheimnis um den Flugzeugabsturz endgültig zu lösen? Tatsächlich scheint ihr Plan kurz darauf aufzugehen. Neben dem Erpresser taucht auch der lang gesuchte Täter bei ihrem Konzert auf.

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