Ghost Rockers
Folge 53: Das Konzert
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mit Masken getarnt beginnen die Ghost Rockers ihren ersten Auftritt. Doch genießen können sie ihn nicht. Schließlich haben sie ihre Karriere an der DAM-Akademie aufs Spiel gesetzt, um den tragischen Tod der „Freebirds“ aufzuklären. Wird es Jonas, Mila, Jimmy, Charlie und Alex gelingen, das Geheimnis um den Flugzeugabsturz endgültig zu lösen? Tatsächlich scheint ihr Plan kurz darauf aufzugehen. Neben dem Erpresser taucht auch der lang gesuchte Täter bei ihrem Konzert auf.
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Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-4: Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH