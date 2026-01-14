Ghost Rockers
Folge 33: Auf der Flucht
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Brandon bekommt von seiner Tanzlehrerin noch eine Chance, um zu beweisen, dass er es verdient hat, weiter auf der DAM zu bleiben. Jonas gelingt es inzwischen, aus dem Fluchtwagen der Verbrecher zu entkommen. Dennoch ist er von dem Betäubungsmittel geschwächt, das er zuvor gespritzt bekommen hat. In der Zwischenzeit haben die Ghost Rockers die Verfolgung aufgenommen und hören weiterhin das Handy von Verlinden ab. So erfahren sie, dass sich Jonas in der Nähe der alten Zementfabrik aufhalten muss.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH