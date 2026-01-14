Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers
Studio 100 International
Staffel 2
Folge 37
vom 14.01.2026
12 Min.
Folge vom 14.01.2026
Ab 6

Mila weigert sich, die Geister ein weiteres Mal um Hilfe zu bitten, um neue Hinweise zu erhalten, und bringt dadurch die anderen Bandmitglieder gegen sich auf. Doch sie will nicht, dass Jonas noch einmal in Gefahr gerät. In der Zwischenzeit erfährt Brandon, wie es sich anfühlt, vom eigenen Manager in Misskredit gebracht zu werden. Cliff lanciert Interviews, in denen er darüber spricht, wie abgehoben Brandon angeblich ist. Auch alle kommenden Auftritte Brandons hat er absagen lassen.

