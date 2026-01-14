Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Folge dem Pfeil

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 39vom 14.01.2026
Folge dem Pfeil

Folge dem PfeilJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 39: Folge dem Pfeil

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Direktorin Vanderbilt möchte das Schuljahr mit einem Abschlussball beschließen. Dabei sollen die Ghost Rockers als Gaststars auftreten. Zusätzlich dazu will Mila noch eine eigene Tanzchoreographie auf die Beine stellen und fragt Brandon, ob er sie dabei unterstützen will. Doch Brandon glaubt nicht, dass er nach seinem Rauswurf noch an der DAM erwünscht ist. Unterdes suchen die restlichen Ghost Rockers nach einem weiteren Schlüssel und entdecken versteckte Pfeile, die sie zu einem Aufzug führen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen