Ghost Rockers
Folge 44: Verrat
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Als die Ghost Rockers endlich zum geheimen Proberaum gelangen, kommen sie zu spät. Das Schlagzeug wurde bereits durchsucht. Der so wichtige Schlüssel, der sich darin befinden soll, ist unauffindbar. Mila glaubt, dass Vertrauenslehrer Verlinden dafür verantwortlich sein muss. Denn schließlich gibt es sonst niemanden, der von dem Hinweis der Geister gewusst haben kann. Oder etwa doch? Plötzlich erinnert sie sich daran, dass Brandon dabei war, als Mila von dem Hinweis mit dem Schlagzeug erfuhr.
