Ghost Rockers
Staffel 2Folge 44: Verrat
vom 14.01.2026
Folge 44: Verrat

13 Min.Ab 6

Als die Ghost Rockers endlich zum geheimen Proberaum gelangen, kommen sie zu spät. Das Schlagzeug wurde bereits durchsucht. Der so wichtige Schlüssel, der sich darin befinden soll, ist unauffindbar. Mila glaubt, dass Vertrauenslehrer Verlinden dafür verantwortlich sein muss. Denn schließlich gibt es sonst niemanden, der von dem Hinweis der Geister gewusst haben kann. Oder etwa doch? Plötzlich erinnert sie sich daran, dass Brandon dabei war, als Mila von dem Hinweis mit dem Schlagzeug erfuhr.

