Spuren der Vergangenheit

Studio 100 InternationalStaffel 2Folge 50vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der Abschlussball rückt näher, um das Ende des Schuljahres zu feiern. Die Ghost Rockers wollen auftreten und die schrecklichen Geschehnisse zumindest für einen Abend vergessen. Doch dann findet Jimmy das Geheimnis der vier Schlüssel heraus. Im Nebentrakt einer Kirche ganz in der Nähe entdecken sie schließlich einen verborgenen Safe mit vier Schlössern. Dabei sie ahnen sie nicht, dass sie gerade dabei sind, in die Falle des Schwarzen Auges zu tappen.

