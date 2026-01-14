Ghost Rockers
Folge 31: Flirtversuche
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Jimmy will dasselbe Theaterstück aufführen, das Brandons Mutter kurz vor ihrem Tod probte. Damit stößt er bei der Lehrerschaft auf Begeisterung. Da der nicht wie behauptet das Originalmanuskript besitzt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als es ausfindig zu machen. Um die „Ballerina von Bolschoi“ zu stehlen, bekommt Mila inzwischen den Auftrag, den Sohn des Unternehmers zu verführen, in dessen Besitz sich die berühmte Statue befindet. Doch dann bekommt Brandon davon Wind.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH