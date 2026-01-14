Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Flirtversuche

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 31vom 14.01.2026
Flirtversuche

FlirtversucheJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 31: Flirtversuche

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Jimmy will dasselbe Theaterstück aufführen, das Brandons Mutter kurz vor ihrem Tod probte. Damit stößt er bei der Lehrerschaft auf Begeisterung. Da der nicht wie behauptet das Originalmanuskript besitzt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als es ausfindig zu machen. Um die „Ballerina von Bolschoi“ zu stehlen, bekommt Mila inzwischen den Auftrag, den Sohn des Unternehmers zu verführen, in dessen Besitz sich die berühmte Statue befindet. Doch dann bekommt Brandon davon Wind.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen