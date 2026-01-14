Ghost Rockers
Folge 32: Nicht ohne Dich
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila steht kurz vor dem Einbruch in die Villa des Unternehmers Silva, um die Statue der „Ballerina von Bolschoi“ zu stehlen. Unter einem Gemälde der „Drei Musketiere“ findet sie den Safe. Doch dann erscheint unvermittelt der Sohn des Unternehmers. Charlie hingegen hat sich endlich ihre Eifersucht gegenüber Fanny eingestanden und sich mit Jimmy ausgesöhnt. Dann findet sie im Stadtarchiv sogar das Originalmanuskript des Theaterstücks, das Jimmy so dringend benötigt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH