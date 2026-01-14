Ghost Rockers
Folge 39: Das Trojanische Pferd
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Statt nach Australien zu gehen, hat sich Jules entschlossen, bei Alex zu bleiben. Damit stellt er sich gegen seine Mutter, und muss fortan eine neue Bleibe für sich suchen. Doch mit dem wenigen Geld, das ihm zur Verfügung steht, findet er keine geeignete Wohnung. Inzwischen haben die Ghost Rockers herausgefunden, dass sich unter der Büste der „Ballerina von Bolschoi“ ein zweiteiliger Code befindet, der zum legendären „Giftkelch von Florenz“ führt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH