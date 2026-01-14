Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Eine Chance für die Liebe

Studio 100 InternationalStaffel 3Folge 40vom 14.01.2026
Eine Chance für die Liebe

Eine Chance für die LiebeJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 40: Eine Chance für die Liebe

12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Während die Ghost Rockers versuchen, den Code der „Ballerina von Bolschoi“ zu knacken, steht Jimmy vor einem Dilemma: Entweder er sagt Jonas, dass er die Hauptrolle in seinem Stück nicht bekommt, oder er selbst wird als Regisseur gefeuert. Dabei war Jonas bei der letzten Probe nicht schlecht, er hatte nur die falsche Szene eingeübt. Da die Zeit bis zur Premiere knapp wird, beschließt Jimmy, seinen Freund zu feuern. Und sieht sich fortan der Wut der anderen Ghost Rockers ausgesetzt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen