Ghost Rockers
Folge 40: Eine Chance für die Liebe
Folge vom 14.01.2026Ab 6
Während die Ghost Rockers versuchen, den Code der „Ballerina von Bolschoi“ zu knacken, steht Jimmy vor einem Dilemma: Entweder er sagt Jonas, dass er die Hauptrolle in seinem Stück nicht bekommt, oder er selbst wird als Regisseur gefeuert. Dabei war Jonas bei der letzten Probe nicht schlecht, er hatte nur die falsche Szene eingeübt. Da die Zeit bis zur Premiere knapp wird, beschließt Jimmy, seinen Freund zu feuern. Und sieht sich fortan der Wut der anderen Ghost Rockers ausgesetzt.
Ghost Rockers
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH