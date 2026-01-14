Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers - Staffel 3, Folge 41 - Erfolg oder Freundschaft - vom 14.01.2026
12 Min. Ab 6

Seit Jules und Alex bei Mila eingezogen sind, gehen die beiden ihr mit ihrem Ordnungsfimmel zunehmend auf die Nerven. Und auch bei den anderen Ghost Rockers hängt der Haussegen schief. Denn Jimmy ist noch immer nicht bereit, Jonas in seinem Theaterstück eine zweite Chance zu geben. Charlie macht ihm klar, dass er bald keine Freunde mehr haben wird, wenn er sich weiter so verhält. Und keine Freundin.

