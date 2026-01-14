Ghost Rockers
Folge 45: Die reine Wahrheit
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Von nun an werden die Ghost Rockers polizeilich gesucht. Auch die Presse hat bereits davon Wind bekommen. Dennoch wagt es Jonas, die DAM-Akademie zu betreten, um mit Fanny sprechen zu können. Er möchte endlich von ihr erfahren, warum sie ihr letztes Date so Hals über Kopf verlassen hat. Als Jules schließlich erfährt, dass sein Freund des Diebstahls beschuldigt wird, will er nichts mehr mit Alex zu tun haben. Selbst als Lauren ihm versichert, dass Alex unschuldig ist.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH