Ghost Rockers
Folge 50: Der Kopf der Schlange
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Das Oberhaupt der Goldschlangen-Bande hat seine Identität preisgegeben und gibt zu, Brandons Mutter getötet zu haben. Um die Ghost Rockers loszuwerden, überlässt er sie in der alten Festung ihrem Schicksal. Unterdessen versucht Jimmy, den Weg seiner Freunde nachzuvollziehen, um sie zu befreien. Die Zeit wird knapp, als sich die Decke der Kammer, in der Mila und die anderen eingesperrt wurden, unaufhaltsam abzusenken beginnt.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH