Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Rockers

Die fünf Falken

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 31vom 14.01.2026
Die fünf Falken

Die fünf FalkenJetzt kostenlos streamen

Ghost Rockers

Folge 31: Die fünf Falken

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mila gelingt es endlich, alle Hinweise zusammenzufügen. Endlich weiß sie, wo sich das mysteriöse Buch befindet. Doch außer der Kreuzkönigin sind auch die Nachfahren des Autors hinter dem Buch her. Und diese sind nicht bereit, mit den Ghost Rockers gemeinsame Sache zu machen. Rocco ist in der Zwischenzeit nicht einverstanden, dass sein Sohn Brandon die Tanzausbildung vernachlässigt, um bei einem Paketdienst zu arbeiten. Kurz darauf bekommt er Besuch aus seiner kriminellen Vergangenheit.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Rockers
Studio 100 International
Ghost Rockers

Ghost Rockers

Alle 4 Staffeln und Folgen