Ein Gruß aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Ghost Rockers
Folge 36: Ein Gruß aus der Vergangenheit
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Mila beschließt, endlich wieder das Steuer selbst in die Hand zu nehmen, statt sich von der mysteriösen Kreuzkönigin vorschreiben zu lassen, was sie als nächstes tun sollen. Mit den Ghost Rockers beschließt sie, den Schergen der Königin zu folgen, nachdem sie ihnen das alte Buch überlassen haben. Die Spur führt sie in die geschlossene Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Rockers
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH