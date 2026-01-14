Ghost Rockers
Folge 47: Keiner für alle
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Gelingt es dem Verbrecher Verlinden, die Ghost Rockers auseinanderzutreiben? Nichts anderes hatte er mit seinen letzten Aktionen im Sinn. Und nun scheint der Zusammenhalt der Bandmitglieder zu bröckeln. Jimmy lässt sich von seiner neuen Freundin Jana beeinflussen. Jonas ist kurz davor, nach Amerika zu fliegen, und Alex hat sowieso die Schnauze voll. Wird es Charlie und Mila gelingen, die Kräfte der Ghost Rockers wieder zu bündeln und Verlinden ein für alle Mal hinter Gitter zu bringen?
