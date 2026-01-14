Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Zeit fürs Finale

Studio 100 KidsStaffel 4Folge 49vom 14.01.2026
Zeit fürs Finale

Folge 49: Zeit fürs Finale

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Nachdem Charlie herausgefunden hat, dass Jana mit Verlinden unter einer Decke steckt, versucht sie ihre Freunde von den neuen Erkenntnissen zu unterrichten. Doch insbesondere Jimmy fällt es schwer, Charlie zu glauben. In der Zwischenzeit haben auch Brandon und sein Vater Rocco von den Machenschaften Verlindens gehört und versuchen, ihn aufzuhalten.

