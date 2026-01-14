Ghost Rockers
Folge 50: Schlechtes Gewissen
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Die Ghost Rockers sitzen in der Falle. Schergen des Schwarzen Auges sind hinter ihnen her und haben Betäubungswaffen dabei. In Verlindens Hauptquartier kommt es zu eine turbulenten Verfolgungsjagd, in der Verlinden stets die Zügel in der Hand behält. Doch er fühlt sich allzu sicher und ahnt nicht, dass Brandon und sein Vater bereits auf dem Weg sind, um ihm das Handwerk zu legen.
Genre:Kinder, Musik, Unterhaltung
6
Copyrights:© Studio 100 N.V. / Studio 100 Media GmbH