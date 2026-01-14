Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Rockers

Schlechtes Gewissen

Studio 100 InternationalStaffel 4Folge 50vom 14.01.2026
Schlechtes Gewissen

Folge 50: Schlechtes Gewissen

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Ghost Rockers sitzen in der Falle. Schergen des Schwarzen Auges sind hinter ihnen her und haben Betäubungswaffen dabei. In Verlindens Hauptquartier kommt es zu eine turbulenten Verfolgungsjagd, in der Verlinden stets die Zügel in der Hand behält. Doch er fühlt sich allzu sicher und ahnt nicht, dass Brandon und sein Vater bereits auf dem Weg sind, um ihm das Handwerk zu legen.

